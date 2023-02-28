Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но пара разошлась, как и их друзья - рестораторы Миша и Даша Кацурины. После этого Надя объявила, что начала отношения с Мишей, а позже Дантес признался, что встречается с Дашей. Кацурина, как и звездный бойфренд, ведет Инстаграм, где в этот раз решила поговорить с фанатами.

"У вас такая грудь после двоих детей? Вы были на ИВ?", - спросил фанат.

"Тема груди всегда актуальная, вижу много вопросов, потому отвечаю. Бюст я сделала после первых родов и рождения Саши. Довольна ли? Очень. Переделывать после рождения Ивана не вижу смысла, все нравится, с обязательного для себя делаю на год УЗИ, кормила Ивана сама", - написала Кацурина.

"Даш, а есть чувство, что материнство очень отнимают саму от себя? Как с этим быть?", - спросил еще один фанат.

"Скажу о себе: отнимает меня от себя отсутствие акцента на себе, тогда ищу и проблему в партнере, в детях, в большом количестве работы. Я тут ничего нового не скажу: останавливаться, делегировать, договариваться, шерить обязанности с отцом детей, няней, своими родителями. Помнить, что ты самая важная у себя, потом дети", - написала Даша в ответе.

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