Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - Отмена". А недавно артистка попробовала силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место. Не забывает Яна и о ТикТок, где в этот раз призналась, что ее задело до слез.
"Знаете, я должна была бы снимать какие-то дуэты с вашими видео под эту песню, ибо мне очень приятно, что вы ее используете. Но я плачу от умиления, то от боли, когда вижу, что вы опубликовываете. Спасибо вам, что слушаете", - сказала Яна в видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Видео где девушка несет цветы на могилу отца... Плачу";
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
В Киеве прогремели мощные взрывы, разгорелся пожар: кадры и что известно о пострадавших
Выбило стекла: после взрывов в россии вспыхнул мощный пожар, кадры
Штраф 3 655 грн: украинцам объявили о важных запретах, начались проверки
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
"Песня очень искренняя ее просто невозможно слушать без слез, она попадает в самое сердце. Спасибо вам, что создаете такие песни";
"Этот трек меня задел до глубин души, очень подходит под наши реалии";
"Мы очень рады, что у нас в Украине такие замечательные и талантливые артисты как вы";
"Спасибо за ваш талант. Ждем полную версию!";
"эта песня вызывает слезы на глазах, хотя я понимаю только несколько слов, чувство передано";
"красивая песня, хочется верить в такие чувства, хоть в песня".
Напомним, Jerry Heil показала изначальную версию песни, с которой провалилась на Нацотборе на Евровидение
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil после падения в оркестровую яму рассказала о своем здоровье
Также Politeka писала, что Jerry Heil после трагедии обратилась к украинцам