Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - Отмена". А недавно артистка попробовала силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место. Не забывает Яна и о ТикТок, где в этот раз призналась, что ее задело до слез.

"Знаете, я должна была бы снимать какие-то дуэты с вашими видео под эту песню, ибо мне очень приятно, что вы ее используете. Но я плачу от умиления, то от боли, когда вижу, что вы опубликовываете. Спасибо вам, что слушаете", - сказала Яна в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Видео где девушка несет цветы на могилу отца... Плачу";

"Песня очень искренняя ее просто невозможно слушать без слез, она попадает в самое сердце. Спасибо вам, что создаете такие песни";

"Этот трек меня задел до глубин души, очень подходит под наши реалии";

"Мы очень рады, что у нас в Украине такие замечательные и талантливые артисты как вы";

"Спасибо за ваш талант. Ждем полную версию!";

"эта песня вызывает слезы на глазах, хотя я понимаю только несколько слов, чувство передано";

"красивая песня, хочется верить в такие чувства, хоть в песня".

Напомним, Jerry Heil показала изначальную версию песни, с которой провалилась на Нацотборе на Евровидение

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