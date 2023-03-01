Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песне "Охрана - Отмена". А недавно артистка попробовала силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место. Не забывает Яна и о ТикТок, где в этот раз призналась, что ее задело до слез.

"Знаете, я должна была бы снимать какие-то дуэты с вашими видео под эту песню, ибо мне очень приятно, что вы ее используете. Но я плачу от умиления, то от боли, когда вижу, что вы опубликовываете. Спасибо вам, что слушаете", - сказала Яна в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Видео где девушка несет цветы на могилу отца... Плачу";

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"Песня очень искренняя ее просто невозможно слушать без слез, она попадает в самое сердце. Спасибо вам, что создаете такие песни";

"Этот трек меня задел до глубин души, очень подходит под наши реалии";

"Мы очень рады, что у нас в Украине такие замечательные и талантливые артисты как вы";

"Спасибо за ваш талант. Ждем полную версию!";

"эта песня вызывает слезы на глазах, хотя я понимаю только несколько слов, чувство передано";

"красивая песня, хочется верить в такие чувства, хоть в песня".

@jerryheil

такі емоції від ваших відео💙💛 дякую! #jerryheil

♬ BRONIA ft. Ochman - Jerry Heil

Напомним, Jerry Heil показала изначальную версию песни, с которой провалилась на Нацотборе на Евровидение

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil после падения в оркестровую яму рассказала о своем здоровье

Также Politeka писала, что Jerry Heil после трагедии обратилась к украинцам