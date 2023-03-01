Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины. Звезда после полномасштабного вторжения поддержала свою Родину и высказалась против войны, отправившись на помощь беженцам в Польшу.

Не забывает Брежнева и о ТикТок, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Брежнева поделилась кадрами, где спела на украинском свою песню "Неадекват".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вера, прекрасно, молодец";

"Верочке идет на украинском больше чем на русском";

"Очень красиво звучит на украинском";

"Настроение подняла, спасибо";

"Вера, очень нравится как вы поете нашей соловьиной!";

"Почему Вере благодарят, а Лободу хейтят)) ничего не понимаю";

"уже перевести на украинский мало. в Украине уже другая музыка";

"Переобулась, а до 24 февраля на украинском петь не могла? И в Украине работать".

А до этого Брежнева рассказала о своем первом концерте за девять месяцев. Певица долго не могла вернуться на сцену после полномасштабного вторжения.

"Хороший получился концерт 7.12 в Риге. потрясающая атмосфера.. столько чувств и эмоций.

Очень волнительно было начинать после перерыва больше, чем 9 месяцев. Но я рада, что это произошло", - написала Вера.

Напомним, Брежнева растрогала обращением перед годовщиной полномасштабного вторжения

А еще Politeka сообщала, что Брежнева показала, как на самом деле выглядела в детстве

Также Politeka писала, что 21-летняя дочь Брежневой впечатлила схожестью со звездной мамой



