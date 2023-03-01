Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины. Звезда после полномасштабного вторжения поддержала свою Родину и высказалась против войны, отправившись на помощь беженцам в Польшу.
Не забывает Брежнева и о ТикТок, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Брежнева поделилась кадрами, где спела на украинском свою песню "Неадекват".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вера, прекрасно, молодец";
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"Верочке идет на украинском больше чем на русском";
"Очень красиво звучит на украинском";
"Настроение подняла, спасибо";
"Вера, очень нравится как вы поете нашей соловьиной!";
"Почему Вере благодарят, а Лободу хейтят)) ничего не понимаю";
"уже перевести на украинский мало. в Украине уже другая музыка";
"Переобулась, а до 24 февраля на украинском петь не могла? И в Украине работать".
А до этого Брежнева рассказала о своем первом концерте за девять месяцев. Певица долго не могла вернуться на сцену после полномасштабного вторжения.
"Хороший получился концерт 7.12 в Риге. потрясающая атмосфера.. столько чувств и эмоций.
Очень волнительно было начинать после перерыва больше, чем 9 месяцев. Но я рада, что это произошло", - написала Вера.
Напомним, Брежнева растрогала обращением перед годовщиной полномасштабного вторжения
А еще Politeka сообщала, что Брежнева показала, как на самом деле выглядела в детстве
Также Politeka писала, что 21-летняя дочь Брежневой впечатлила схожестью со звездной мамой