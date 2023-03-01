Жена телеведущего Григория Решетника призналась, что любит иногда делать пешие прогулки по Киеву.

Жена телеведущего Григория Решетника наслаждается первым весенним днем - несмотря на то, что день выдался весьма прохладным. Кристина Решетник вышла на прогулку по утреннему Киеву и поделилась в Инстаграм атмосферными снимками и поинтересовалась у пользователей сети, чувствуют ли они, что пришла весна.

На колоритных фото Кристина Решетник позировала в повседневном ансамбле, который состоял из длинного бежевого пальто, такого же цвета и такого же цвета ботинок на высокой плоской платформе с черными шнурками. Образ дополняли черные узкие брюки, такого же оттенка кофта и клетчатый серый пиджак.

В качестве аксессуаров жена телеведущего выбрала массивную сумку и кулоны на тонкой цепочки.

Жена телеведущего Григория Решетника призналась, что любит иногда делать пешие прогулки по Киеву, просто идти по улочкам и наблюдать за происходящей вокруг суетой. Правда Киев ей кажется немного серым в военное время.

"Военный Киев такой серый, но наш, родной) людей сегодня уже очень много, даже пробки. Вероятно, вернулись те, кто на годовщину вторжения выезжал", - отметила Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.