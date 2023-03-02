Надя Дорофеева написала пост о записи песни, а также опубликовала видео со своим исполнением композиции.

Популярная певица Надя Дорофеева перепела украинскую народную песню "Цвіте терен", которая вошла в альбом "ДНК" (Душа. Нація. Культура) с каверами известных артистов на украинские песни. Об этом она рассказала на странице в соцсети Инстаграм, а в Youtube уже появилась запись песни в ее исполнении.

Надя Дорофеева написала пост о записи песни и опубликовала снимок, на котором показала свое лицо максимально близко. Благодаря этому можно заметить, что в макияже она использовала патриотические цвета: желто-синие тени и слегка бежевую помаду.

"Сейчас украинская народная песня - это не просто модный тренд. Это великая сила, которая пробуждает в нас наши корни. Сегодня вышел альбом "ДНК", в котором современные украинские артисты перепевают любимые народные песни – к нему присоединилась и я с песней "Цвіте терен". Спасибо, что пригласили меня в этот важный проект", - написала Надя Дорофеева.

Стоит отметить, что песня многим понравилась, о чем коментаторы поспешили написать в комментариях под постом: "Вау, это круто", "Украинское вдохновение", "Красавица", "Уже слышала песню, прекрасное исполнение и невероятное прочтение народной песни".

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