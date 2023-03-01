Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда не забывает и об Инстаграм, где в этот раз поделилась важным событием.
"6 лет KAZKA.
Для нас первый день весны - это еще и День рождения группы. И хотя уже второй год подряд мы не устраиваем громких вечеринок, но хотим здесь с вами разделить этот особый повод!", - написала Зарицкая.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Будьте нам все счастливы)";
"Искренние поздравления. Вдохновение вам, успехов и процветания. Обожаю вашу группу и надеюсь, что вы и дальше будете греть душу такими треками, которые попадают в самое сердечко";
"Поздравляю! Желаю еще больше творческих свершений и новых нереальных песен!".
Стоит отметить, до этого Александра рассказала об отношениях со своим избранником - Павлом. Зарицкая рассказала, что начала отношения с ним еще в 2021 году, а вместе с ним жить начала за несколько месяцев до начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Но война только укрепила отношения пары, поэтому Александра даже мечтает о свадьбе с возлюбленным.
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