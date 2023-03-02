Еще до начала полномасштабного вторжении россии группа "Океан Эльзы", фронтменом которой является Святослав Вакарчук, планировала масштабный тур со стадионными концертами в украинских городах. Даже билеты продавали. Однако, в связи с началом войны и введением военного положения, большие мероприятия были перенесены. Так, на странице коллектива в Instagram сообщили новые подробности об этих концертах.

"Дорогие друзья, важная информация о переносе концертов Океана Эльзы на стадионах Украины на следующий год. С продолжением действия военного положения, по очевидным вопросам безопасности, а главное, с заботой о каждом из нас, масштабные мероприятия на открытых площадках в 2023 году в Украине проводить невозможно. Именно поэтому переносятся на следующий год и наши украинские стадионные концерты, которые должны были состояться в мае-июне этого года", - сообщается в соцсети.

Также подчеркивается, что все купленные ранее билеты остаются действительными даже спустя все это время. В "Океан Эльзы" пообещали обязательно встретится с поклонниками на стадионах и даже написали график выступлений в 2024 году.

"Безусловно, все купленные билеты ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ на новые даты, и мы обязательно встретимся на самых громких наших с вами концертах в Украине в 20:00 после Победы! Этот год, как и предыдущие восемь, в очередной раз доказал: мы несокрушимы, когда вместе. Верим в ВСУ, Силы обороны и каждого из нас", - подытожили в коллективе.

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