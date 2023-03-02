Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился своим видением, как продвигать украинскую культуру и кухню, а также высказался, почему это так важно в современных реалиях. В Инстаграм повар опубликовал также специальный ролик.

«Помните: когда вы смотрите украинское и готовите украинское, то приближаете развал россии. Больше рецептов с украинскими блюдами у меня. Вы знаете, что делать» - поделился Клопотенко и показал новый ролик.

В сети также выразили свое мнение:

«Наш любимый котик ❤️; Золотые слова, доходят до ума и совести каждого через желудок❤️; Вы наш "президент", но на ресторанном уровне; ❤️Класс!;

Важно и о названии правильных не забывать, у нас свой язык и есть свои слова; Это все у вас Хорошо)) Но давайте без перебора)))».

Также Клопотенко поделился фирменным рецептом тертого пирога. Он посоветовал использовать для выпечки смалец, который сделает пирог еще более нежным, а также позволит ему дольше оставаться мягким и свежим.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.