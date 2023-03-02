Святослав Вакарчук рассказал, что во время концерта, получившего название "A Night for Ukraine", прозвучали в акустическом формате как песни "Океана Эльзы", так и украинские народные.

Многие музыканты с начала вторжения занялись благотворительностью и волонтерством. На минувшей неделе фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Лондоне в зале исторического здания Canada House на Трафальгарской площади.

Об этом он рассказал в Инстаграм и раскрыл, какую сумму денег удалось собрать на закупку медицинского оборудования и восстановления больниц в Украине, пострадавших в ходе боевых действий.

Святослав Вакарчук рассказал, что во время концерта, получившего название "A Night for Ukraine", прозвучали в акустическом формате как песни "Океана Эльзы", так и украинские народные. Несколько песен Святослав исполнил под гитару так же, как последний год делает это на фронте, в блиндажах, шелтерах для переселенцев или госпиталях. Во время концерта было собрано более 3,3 млн. фунтов (147 миллионов грн.).

"Скажу, как есть: рад, что могу через свои выступления привлекать и прямую финансовую помощь, и каждый раз напоминать странам мира, что мы благодарны за поддержку и нуждаемся в ней еще, чтобы вместе и дальше продолжать борьбу до победы", — прокомментировал Святослав Вакарчук.

На концерте присутствовали высокопоставленные гости: Его Королевское Высочество Герцог Глостерский принц Ричард, Дэвид Ратли, член парламента, парламентский заместитель Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании, Вадим Пристайко, Посол Украины в Великобритании, Ральф Гудейл, Верховный Комиссар Канады.

Напомним, лидер "Океан Ельзи" Вакарчук разоткровенничался перед украинцами и заговорил о наболевшем.

Также Politeka писала, что лидер "Океан Ельзи" Вакарчук вспомнил важные события, когда собрал более 100 тысяч слушателей.

Как Politeka сообщала, Вакарчук, который скрывает свою семью, неожиданно рассказал о маленьком сыне.