Кристина и Григорий Решетники смеются, обнимаются и даже танцует прямо на вертолетной площадке.

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина не привыкли сидеть на месте и с удовольствием пробуют что-то новое и неизведанное. Они часто проводят время вместе с сыновьями и вместе посещают всевозможные мероприятия. На своей странице в Инстаграм Григорий в очередной раз признался жене в любви и показал их совместное фото.

Кристина Решетник облачилась для мероприятия в клетчатый черный костюм: короткая юбка, которая подчеркнула ее стройные бедра и длинные ноги, а также приталенный пиджак, под который звезда надела белую блузу. Она дополнила элегантный образ туфельками, сумочкой и украшениями. Григорий Решетник выбрал деловой стиль и надел брючный костюм.

Кристина и Григорий смеются, обнимаются и даже танцует прямо на вертолетной площадке.

"Со своей красавицей заряжаем вас позитивом и весенним настроением", - подписал фото телеведущий, восхитившись красотой своей жены.

Поклонники же ведущего поспешили оставить комментарии под его новым фото с женой: "Вы всегда вдохновляете. Прекрасная семья", "Ваши улыбки действительно заряжают энергией", "Какие красивые, пример настоящей любви", "Одно наслаждение смотреть на вас!".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.