Санина из The Hardkiss впечатлила украинцев новым видео в социальной сети Инстаграм.

Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина, которая будет одной из четырех ведущих "Еровидения-2023", решила поделиться новым роликом. Артистка решила напомнить о важном мероприятии и опубликовала видео в Инстаграм.

Отметим, Тимур Мирошниченко будет «появляться в видео вставках» в качестве комментатора. Вместе с ведущим Сэмом Квеком Тимур будет вести прямую трансляцию церемонии открытия на официальном YouTube-канале Евровидения.

«Поговорила с @igorchavrot о «Евровидении-2023», мировом туре The HARDKISS и работе над анимационным фильмом mavka.movie» - поделилась Юлия частичкой своих будней.

Украинцы поддерживают Юлию и ее работу за последнее время:

«Гордимся вами! 😍; "Я не кусаюсь!" (С) Нимфа Александровна Санина; Я ждала это интервью 🥰😍; Юлия, но вы хорошая то конец 😍 Вид на все 1000!; Вы необыкновенная😍; Юля, Вы не представляете, как мы Вами гордимся и поддерживаем;

Вы великая молодец, ничего не бойтесь, организаторы сделали единственный правильный выбор когда избрали Вас соведущей».

Мы писали, Юлия Санина стала голосом Русалки Водяницы - подруги главной героини мультфильма "Мавка". Певица не могла пропустить премьеру и выбрала красивый наряд.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.