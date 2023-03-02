Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает сопротивление Украины российской оккупации, а после полномасштабного вторжения шеф-повар начал заниматься организацией благотворительных ужинов, собирая деньги на помощь украинцам. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где в этот раз показал, как приготовить идеальный завтрак.

"Вкусный завтрак.

Банановые оладьи без сахара и глютена. Обязательно попробуйте это быстро, вкусно и полезно!", - начал звезда.

"Экспериментируйте и здоровье вам. Как всегда буду благодарен за понравицу и когда готовите - выставляйте в сторону ваши результаты! Приятного аппетита!", - написал в конце Ярославский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"На рецепт не смотрела, только на вашу рубашку";

"Посоветуйте, пожалуйста, кокосовое масло, на котором можно жарить";

"В овсе есть глютен. Без глютена рис, гречка, кукуруза";

"Завтра попробую, но буду жарить без растительного масла)";

"Класс, быстро и вкусно, главное полезно. А если взять целую овсянку?".

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