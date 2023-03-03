Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который в прошлом году развелся с нотариусом Кристиной, но пока официально не подвердил эту информацию. Знаменитость также активно ведет Инстаграм, где в последнее время начал хвастаться своими кулинарными успехами. А в этот раз он решил показать, как приготовил картофель.

"Внимание, это не учебная тревога. Всех, кто на диете, прошу отойти от экранов", - написал в своем стиле Владимир, хвастаясь блюдом.

После этого у Владимира решили спросить рецепт блюда. Звезда, конечно, дал рецепт, но без шутки не смог обойтись.

"1. Вырезаете ямки в картофеле;

2. Варите ее (15 минут после того, как закипит вода);

3. Перекладываете в форму и смазываете подсолнечным маслом + сушеная петрушка, чеснок, черный перец, соль + плавленый сырок и бекон";

4. Ставите в духовку на 35/40 минут (180 градусов)", - сначала написал Остапчук.

"38 лет, это когда директ разрывают просьбами рецептов. Это уже старость или еще нет?", - подшутил в конце Владимир.

"Если это картофель уже с вашего огорода, то да", - написала в ответ фанатка.

"Сначала засмеялся, а потом вспомнил, что рассаду помидор сегодня выбирал", - ответил Владимир.

Напомним, Остапчук похвастался своим новым талантом, поделившись результатом

А еще Politeka сообщала, что Остапчук показал самую правильную реакцию на войну в Украине

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