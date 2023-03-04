Популярная украинская исполнительница показала, как может позволить себе подурачиться вместе с командой.

Успешная и талантливая украинская певица Надя Дорофеева любит одеваться оригинально и ярко, поэтому часто экспериментирует, впечатляет нарядами на сцене и делится секретами стиля в своем влоге. Недавно она призналась в своем последнем видео-блоге, как время от времени заходит в магазины секонд-хенд.

Звезда не стесняется такого рода шопинга и даже приглашает с собой свою команду. В последнее время артистка посетила магазин секонд-хендов с ребятами и успела сделать несколько ярких и позитивных кадров.

«Забыла вам рассказать, как мы недавно устроили батл в секонде. Все в команде одевали друг друга, ох как мы насмеялись! Вот я и тур-менеджер, например!» - поделилась Надя.

Ранее Дорофеева перепела украинскую народную песню "Цвіте терен", которая вошла в альбом "ДНК" (Душа. Нація. Культура) с каверами известных артистов на украинские песни. Об этом она рассказала на странице в соцсети Инстаграм.

"Сейчас украинская народная песня - это не просто модный тренд. Это великая сила, которая пробуждает в нас наши корни", - написала ранее Надя.



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