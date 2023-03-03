Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения знаменитость занялся популяризацией украинской кухни в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений опубликовал фотографию из Буковели.
"Начнем день с фэшн-контента. Насколько Евгений Клопотенко стильный за 10-бальной шкалой?", - спросил звезда и предложил выбрать.
"Продолжим новостью, что сегодня в Буковели будет званый ужин", - продолжил Клопотенко.
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"И в который раз убедился, что наши горы самые лучшие. Кто этой зимой успел побывать в Карпатах? Какие впечатления?", - спросил Евгений на следующем сторис.
А до этого Клопотенко решил рассказать свои предпочтения в варениках. Звезда поделилася снимком, где стоял у водоема и обратился к украинцам.
"Я здесь задумался, а какая у украинцев самая любимая начинка для вареников? Давайте выясним. Я обожаю с вишней и маком, а вы?", - написал Клопотенко.
Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал простой рецепт куриного филе в кисло-сладком соусе
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко признался, почему так увлечен украинской кухней
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко показал простой рецепт тертого пирога: такая выпечка напоминает о детстве