Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что такую курочку очень легко приготовить дома.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился простым способом приготовления куриного филе. Приготовленное по его рецепту мясо, как блюдо из ресторана с уникальным соусом. Рецепт он опубликовал на своем кулинарном сайте.

Такую курочку очень легко приготовить дома. Сначала жарите полоски куриного филе в кляре во фритюре, а затем поливаете готовым кисло-сладким соусом. У этого блюда есть все данные, чтобы назваться идеальной – корочка, баланс вкуса и гармоничное сочетание ингредиентов.

Ингридиенты

1 куриное филе (примерно 400-500 г)

500 мл подсолнечного масла для фритюра

щепотка острого перца

соль и перец по вкусу

200 г кисло-сладкого соуса (1 упаковка)

Для кляра:

1 яйцо

100 мл воды

70 г муки

50 г кукурузного крахмала

щепотка соли

500 мл подсолнечного масла для фритюра

Способ приготовления:

1.Нарежте филе на длинные полоски, посолите и поперчите его. Отложите в сторону и приготовте кляр.

2.Чтобы приготовить кляр, в миску всыпьте 70 г муки, 50 г кукурузного крахмала, щепотку соли, вбейте 1 яйцо и постепенно вливайте 100 мл воды, тщательно помешивая вилкой или венчиком, чтобы не было комочков.

3. В сотейник влейте 500 мл подсолнечного масла и подогрейте его до состояния, когда на стенках начнут появляться маленькие пузырьки. Каждую полоску филе опустите в кляр, чтобы полностью ее покрыл, а затем щипцами достаньте и опустите осторожно во фритюр, чтобы масло не разбрызгивалось. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

4.После переложите в тарелку тепленькие кусочки, равномерно влейте 200 г кисло-сладкого соуса, чтобы каждый кусочек пропитался.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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