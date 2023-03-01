Смаковать маковник или завиванцы с любимым горячим напитком – это отличный ритуал для семейных вечеров и на праздники. Готовить рулетики с маком не так уж сложно, главное знать несколько кулинарных секретов.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом украинской выпечки.
Евгений Клопотенко немного упростил рецепт, поэтому тесто взял уже готовое, слоено-дрожжевое. Для таких маковых завиванцев оно подходит идеально. Начинку обычно укладывают внутрь и заворачивают в рулетики, но кулинар решил немного скреативить – он сделал соус из мака и сахарного сиропа, а им уже смазал готовые завиванцы. Также по желанию вы можете добавить к маку немного изюма и орехов. Будет вкусно!
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- 1 кг слоеного дрожжевого теста
- 50 г меда
- 1-2 ст. л. муки
Для начинки:
- 200 мл воды
- 200 г сахара
- 100 г мака
- 50 г вишни (свежей или замороженной)
Способ приготовления:
1. Немного раскатайте тесто и разрежьте ножом на полоски толщиной примерно 10-15 см, в зависимости от размера завиванцев, которые хотите получить.
2. Каждую полоску теста немного раскатайте, затем смажьте медом с помощью кулинарной кисточки и заверните их в рулетики.
3. Противень застелите пергаментом и выложите на него рулетики из теста, оставляя между ними расстояние в 2-3 сантиметра. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.
4. Отварите 100 г мака. Для этого залейте его крутым кипятком и варите 20 минут на среднем огне. Добавьте к маку 50 г вишен, немного перемешайте.
5. В кастрюле смешайте 200 г сахара и 200 мл воды, сварите сироп на среднем огне, пока сахар не растворится.
6. В керамическую или металлическую форму выложите готовые рулетики из теста. Полейте сиропом и выложите сверху начинку из мака и вишен.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
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