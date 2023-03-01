Смаковать маковник или завиванцы с любимым горячим напитком – это отличный ритуал для семейных вечеров и на праздники. Готовить рулетики с маком не так уж сложно, главное знать несколько кулинарных секретов.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом украинской выпечки.

Евгений Клопотенко немного упростил рецепт, поэтому тесто взял уже готовое, слоено-дрожжевое. Для таких маковых завиванцев оно подходит идеально. Начинку обычно укладывают внутрь и заворачивают в рулетики, но кулинар решил немного скреативить – он сделал соус из мака и сахарного сиропа, а им уже смазал готовые завиванцы. Также по желанию вы можете добавить к маку немного изюма и орехов. Будет вкусно!

Ингридиенты:

1 кг слоеного дрожжевого теста

50 г меда

1-2 ст. л. муки

Для начинки:

200 мл воды

200 г сахара

100 г мака

50 г вишни (свежей или замороженной)

Способ приготовления:

1. Немного раскатайте тесто и разрежьте ножом на полоски толщиной примерно 10-15 см, в зависимости от размера завиванцев, которые хотите получить.

2. Каждую полоску теста немного раскатайте, затем смажьте медом с помощью кулинарной кисточки и заверните их в рулетики.

3. Противень застелите пергаментом и выложите на него рулетики из теста, оставляя между ними расстояние в 2-3 сантиметра. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

4. Отварите 100 г мака. Для этого залейте его крутым кипятком и варите 20 минут на среднем огне. Добавьте к маку 50 г вишен, немного перемешайте.

5. В кастрюле смешайте 200 г сахара и 200 мл воды, сварите сироп на среднем огне, пока сахар не растворится.

6. В керамическую или металлическую форму выложите готовые рулетики из теста. Полейте сиропом и выложите сверху начинку из мака и вишен.

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Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

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