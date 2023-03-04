Поп-дива украинского шоубизнеса, певица и тренер "Голоса країни-12" Оля Полякова дает благотворительные концерты и волонтерит. За год войны у нее появились трогательные песни о сегодняшних реалиях. Одна из таких - "Коли закінчиться війна". Видео, на котором артистка в живую спела эту композицию, появилось в Инстаграм знаменитости.

Оля Полякова порадовала поклонников премьерой новой песни. Исполнительница представила эмоциональную композицию, где размышляет о времени, когда закончится война и что она первым делом после этого сделает.

Автором текста и музыки стала Ольга Животкова, которая также написала для артистки песню "Любовница".

"Это одна из многих величественных песен, которые вы сможете услышать, уже 8 марта в КВЦ "Парковый"!!!! Выполняется впервые…", - написала Оля Полякова.

В комментариях под новым треком пользователи оставили массу комплиментов и отметили, что новая песня такая же роскошная, как и любые другие, и что Поляковой очень идут такие душевные лирические композиции:

"Мурашки! Спасибо, Оля!", "Очень трогательно до мурашек, пойте такие песни чаще - они вам очень подходят", "Так эмоционально, аж до слез", "Ты удивительна, ты поешь от всего сердца, так что без подделки".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.