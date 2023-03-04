Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. А несколько лет назад Даша пошла на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Спортсменка дошла до финала и победила на проекте, но построить отношения после шоу паре не удалось.

Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где делится не только спортивными успехами, но и личными кадрами. А в этот раз Ульянова показала, как выглядела в школьные годы, поделившись фотографией в своем блоге.

"В этот раз я успела все. Была у бабушки, дедушки, провела с ними время. Каждый вечер мы сидели с родителями и много разговаривали. О прошлом, о планах на будущее, смотрели семейные альбомы. Время просто пролетело. И эта часть для меня немного грустная", - написала звезда.

"Наша семья. Я не спешила ехать в Киев. Дома было так хорошо, как никогда. Все таки нужно ездить чаще к родителям. Помните и вы об этом", - добавила звезда.

"Поэтому сегодня я решила не спешить и не ехать быстро. В дороге постоянно, какая красивая и нас страна и как мне повезло тут жить, работать. А еще мы пережили эту зиму. Это сложная, за всемя показателями уже позади. Дело идет к весне", - рассказала Даша.

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