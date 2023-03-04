Поп-дива украинского шоубизнеса, певица и тренер "Голоса країни-12" Оля Полякова решила показать, как исполняет отрывок из новой песни о нашей победе. Артистка вместе с командой записала короткий ролик в Инстаграм.

«Когда закончится война….. написала гениальная Ольга Животкова! Это одна из многих величественных песен, которые вы сможете услышать, уже 8 марта». Выполняется впервые…» - поделилась Полякова.

В сети выразили свое мнение:

«Спасибо, Оля!; Оленька ты большая умничка ты супер восхищаюсь тобой; Оля, это сильно ❤️ и слезы на глазах.. Оля, вы как всегда на высоте; Чрезвычайное исполнение;

До мурашек... В груди болит, в горле ком...слезы на глазах; Песня до слез и муравьев 👏по-настоящему, эмоционально)».

А недавно Анна Тринчер выложила еще один Тик-Ток ролик, в котором постаралась исправиться и станцевала иначе, уже после интервью с коллегами. Тем не менее, ни танцы, ни отрывок из песни в сети не оценили.

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