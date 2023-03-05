Семья Анатолия Анатолича вернулась в Украину из Франции через год после начала полномасштабного вторжения рф. Украинский телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram трогательное видео, в котором его 11-летняя дочь Алиса не может сдержать слез от счастья при возвращении домой.

Видео вызвало множество эмоций у украинцев. На нем девочка обнимает своих домашних питомцев, которых не видела в течение года из-за войны, и говорит: "Привет, это я".

Анатолий Анатолич написал в подписи, что его дети целый год были без дома, и он никогда не хочет забывать, что попытались у них отнять. Он также добавил, что его дети теперь другие и у них появилась Родина, и это их понимание, без его подсказок.

«Мои дети 1 год без дома. Я хочу чтобы мы никогда не забывали что попытались у нас отнять. Наш дом. Не отдадим; Это такое чувствительное видео... 😭; Алиса так прекрасна;

Боже, котик, такая взрослая все понимает.. рыдаю вместе с Алисой 💔😢 пусть все детки вернутся домой как можно быстрее; Почему-то я плачу вместе с малышкой от понимания, какой стресс».

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.