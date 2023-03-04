Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения Евгений начал популяризовать украинскую кухню в Европе.

Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко показал необычный образ бездомного.

"Я недавно встретил бездомного и не смог понять, он стильный или просто надел все, что нашел. Как работает стиль?", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Стиль помогает выразить свое внутреннее состояние и чувствовать себя уверенно. Почти то же происходит, когда тебе уже пофигу на то как ты выглядишь и не имеешь выбора что надеть, чтобы было тепло/комфортно";

"Всё так и есть. Все так Евгений, он не бомж, он современный постмодернист";

"Сейчас просто мода такая, к бездомному и миллионеру смотрятся примерно одинаково".

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