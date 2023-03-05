Дочь Оли Полякова Маша, которой на днях исполнилось 18 лет, показала, как проводит время со своим бойфрендом в Париже.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - 11-летнюю Алису и 18-летнюю Машу, которая на днях отпраздновала совершеннолетие. Мама поздравила дочь и разрешила теперь ей делать всё что угодно. Маша решила уехать в Париж со своим новым бойфрендом-украинцем, который вместе с ней учится в Лондоне. Кадры Маша опубликовала в своем сторис Инстаграм, где ведет блог.

"Париж, это точно самое романтическое место для двух влюбленных людей", - написал на кадрах бойфренд.

А до этого Маша поделилась фотографией, где позирует у Эйфелевой башни, где целовалась со своим парнем.

"Ну, вот и 18 лет. Когда началась война, мне было 16 и тогда мой мир перевернулся, как и у всех украинцев. Желать сегодня можно только одно и это победы. Я никогда не думала, что буду праздновать свой праздник без родителей, не дома, не в своей стране, но это так. Никогда не могла подумать, что буду студентом в Англии и жить в лондонском общежитии, и никогда не думала, что буду так скучать по дому, своей родине", - написала Маша в публикации.

Напомним, 18-летняя дочь Оли Поляковой неожиданно нарвалась на критику

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой вместе с парнем встретила совершенолетие в неожиданном месте

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