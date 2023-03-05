Известная украинская исполнительница уже год как ведет Телеграм, Тик-Ток и Инстаграм намного активнее, чем ранее. Периодически на ее странице и на фан-аккаунтах появляются редкие снимки звезды без макияжа.
По словам Тины Кароль, она предпочитает вне съемок всегда быть без лишнего макияжа и не обрабатывает свои фото. Очень важно сохранить здоровую кожу и правильно ухаживать за собой, чтобы не испортить лицо.
Недавние фото порадовали поклонников:
«Главное – это качественное питание; Очень нежная 🥰🥹; Тина, ты сможешь!; Красавица😍; прекрасна;
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Вам так хорошо без сценического макияжа. Естественность всегда к лицу; Боже Тина я даже не знаю как вы успеваете все: концерты, соцсети, спорт, Веня, студия, это колоссальная работа».
Ранее же Кароль показала яркие кадры, после того, как появилась на церемонии награждения премии Billboard "Женщины в музыке". Перед журналистами 38-летняя украинская звезда предстала в эффектном образе - в ярко-красном платье
«Спасибо всем прекрасным людям, которых встретила, верящие и чьи сердца бьются в унисон с Украиной» - поделилась Тина под подборкой с новыми фото.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.