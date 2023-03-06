Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяка" и "Холостячку". Звезда женат на коллеге Кристине, которая родила ему троих детей - Ивана, Дмитрия и Александра. При этом пара не скрывает, что хочет минимум еще одного ребенка - дочь.

Не забывает Решетник и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Григорий опубликовал фотографию, которую разместила у себя супруга Кристина, которая была беременна Иваном.

"А мы молодцы. А под сердцем Иван", - было написано на кадрах и поставлена дата 3 марта 2013 года.

А до этого Григорий опубликовал пост, где показал всех детей и супругу. Звезда рассказал о сыновьях, которые быстро растут.

"Сыновья очень быстро растут – все знают, ужасно продвинутые, знающие… за последний год они повзрослели на несколько лет вперед.

Мы стараемся успевать за ними и оставаться примером в ценностях и отношении к жизни. К каждому с детства относимся как к личности, поэтому с детства каждый имеет собственное мнение и убеждение", - написал Григорий в публикации.

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