Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский певец, который имеет звания Народный и Заслуженный артист Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения успел записать несколько патриотических хитов вместе с другими исполнителями.

А на днях Пономарев презентовал совместную работу "Гей, Соколи" с солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой. Как оказалось, за четыре дня песня собрала 1 млн просмотров на Ютуб и стала первой в трендах.

"Спасибо Вам за первое место в трендах YouTube, спасибо за хорошие комментарии, спасибо за первый миллион!

П.С. Мы уже дома, в Украине", - написал Пономарев в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков, включая Михаила Хому, Олю Цибульскую и Виктора Павлика, и написали комментарии:

"Молодцы, ребята! Спасибо вам за невероятно красивую песню!";

"Браво, браво и еще раз браво, да хранит вас Господь";

"Вау. Супер. Поздравляю с песней и ее премьерой Вас обоих, поцелованных Богом наших Соколов! Поздравляю с таким первым Миллионом просмотров! Приветствую Вас дома наконец! Все будет Украина! Итого к Победе!".

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