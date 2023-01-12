Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - известный украинский певец, который является Заслуженным и Народным артистом Украины. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Родину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Пономарев и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Александр поделился фото, где позировал вместе с дочерью Зоей, которой 12 января исполнилось 29 лет. Стоит отметить, Пономареву дочь родила Алена Мозговая, родственница композитора-песенника Николая Мозгового.

"В моей Зое День рождения сегодня! Приветствую тебя, доченька! Многая и Благая Лета !", - написал Александр.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Искренние поздравления";

"Поздравления имениннице и родителям! Много лет";

"Крепкого здоровья дочурке и семье! Мирное небо и победы нашей Украине!";

"Очень похожа на бабушку Любу";

"Многое счастливое лето под мирным небом Украины вашей дочери!".

Напомним, Пономарев восхитил кадром со своими коллегами, но заставил фанатов дрожать от нетерпения

А еще Politeka сообщала, что Пономарев объединил артистов ради победоносной песни и похвастался рейтингом

Также Politeka писала, что Пономарева восхитил танец украинского защитника без ноги и с флагом