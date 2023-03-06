Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина воспитывают трех сыновей: Дмитрия, Ивана и Сашу. Они частенько появляются в Сториз своих родителей. Вот и несколько часов назад Кристина Решетник опубликовала на странице в соцсети Инстаграм несколько забавных кадров с младшим сыном.

На кадрах, которые опубликовала Кристина Решетник, можно увидеть маленького Сашеньку. Мальчик выбрал обувь своего отца и решил ее обуть. Примечательно, что малыш подобрал идеальную пару, которая прекрасно сочеталась с его нарядом не только по цвету, но и по стилю. В руках Саша держал машинку и смотрел в камеру серьезным взглядом.

"Есть несколько вопросов: Как вам этот взгляд? Что на фото "не так"?", - спросила в подписи к снимкам Кристина Решетник.

В комментариях пользователи сети начали отвечать на вопросы жены ведущего и предлагать забавные названия для кадров. Кроме того, многие заметили насколько мальчик похож на своего знаменитого отца: "Такой прикольный", "Как он здесь похож на Гришу,просто маленькая копия", "Это Гриша 100%", "Футболист, даже стойка футболиста!", "Сердцеед. Думает, что в папиных кроссовках так всех девочек очарует".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.