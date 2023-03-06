Диетолог проекта "Зважені та щасливі" Светлана Фус развеяла распространенный миф о том, что при похудении нельзя употреблять жирную пищу.

На своей странице в Instagram диетолог объяснила, сколько жиров человеку нужно употреблять в сутки.

"Почему-то считается, что правильное питание и жиры несовместимы. Вроде бы они портят фигуру и очень вредны для общего состояния организма. Однако это не так. Организм человека нуждается в жирах. Важно, чтобы мы разумно подходили к выбору и употреблению жиров.☝🏼📝 Анализируя то, что мы едим каждый день, следует обратить внимание, сколько граммов жира потребляем, и убедиться, что баланс питательных веществ соблюден", — пишет Светлана Фус.

По ее словам, наш рацион будет сбалансированным, если его калорийность обеспечивается в следующих пропорциях:

🔹углеводы – 55-60%, среди них «простые» углеводы – не более 10%,

🔹белки – 15-20%,

🔹жиры – 25-30%.

"То есть примерно третья часть ежедневных калорий должна поступать с жирами. В пересчете на 1 кг веса человека нормальной комплекции составит около 1 грамма жира. Это значит, что наша норма – не более 60-70 граммов жира ежедневно. Но, как правило, среднестатистический человек съедает гораздо больше, даже не замечая этого☹", — подчеркнула экспертка "Зважені та щасливі".

Поэтому, чтобы добиться оптимального баланса жиров в суточном рационе, нужно знать содержание жира в повседневных продуктах.

Напомним, диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус дала рецепт необычных котлет из квашеной капусты.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.