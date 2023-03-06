Мост через реку Ирпень взорвали украинские военные 25 февраля 2022 года, чтобы воспрепятствовать наступлению российской армии на Киев. Впоследствии переправа стала чуть ли не единственным путем спасения для жителей населенных пунктов Киевщины.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника показала в Инстаграм-Сториз памятный снимок возле моста, который был сделан ровно год назад.

Кристина Решетник показала знаменитое фото. В частности, на соответствующее фото можно увидеть, как под разрушенным мостом люди прятались от российских авиаударов и артиллерийских обстрелов. Фото оттуда облетело тогда весь мир. Местные жители едва помещались под уламками строения, прижимались друг к другу и с надеждой ожидали, когда смогут сбежать от российских обстрелов.

"Именно в этот день год назад было сделано это фото. Какой ужас и мороз по коже. Так хочется, чтобы каждый россиянин понес наказание, за все что сделал", - отреагировала на фото Кристина Решетник.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.