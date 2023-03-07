Елизавета Глинская рассказала, как приготовить рыбные котлетки на скорую руку.

"Дети не очень любят рыбу, но мы попробуем их уговорить: давайте предложим им вкуснейшие рубленые рыбные котлетки 😋 Дети - не откажутся, только не говорите, что котлеты из рыбы 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

150 г белой рыбы

150 г красной рыбы

50 г яйца

10 г муки

соль

белый перец (по желанию)

растительное масло (для жарки)

Порубите белую рыбу, нарежьте мелкими кубиками красную рыбу и смешайте их. Добавьте яйцо, посолите и перемешайте. Дальше добавляем муку и снова перемешиваем. Ложкой выкладываем котлеты на сковороду и обжариваем их на растительном масле с обеих сторон.

В комментариях подписчица Лизы Глинской также поделилась своими секретами приготовления вкусных котлет:

"Я готовлю рыбные котлеты так же, как Вы, но использую только белую рыбу и добавляю картофельный или кукурузный крахмал 2 столовые ложки на 400-500 грамм рыбы, и добавляю немного лука и миллилитров 100 воды. Кстати, мясные котлеты также с крахмалом готовлю. И формирую котлеты с помощью двух столовых ложек, которые перед использованием смачиваю в воде в случае необходимости".

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