Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото из Донецкой области и рассказал, почему продолжает туда ездить.

Как видно, на фотографии Святослав запечатлел себя на залитой солнцем улице среди руин войны. Перед камерой он появился в теплом удобном наряде и с кепкой на голове. Артист выглядит уставшим и грустным, он с тревогой смотрит в камеру.

В подписи к публикации Вакарчук рассказал, какое напутствие дал ему покойный отец Иван Вакарчук, который в свое время был ректором Львовского университета и министром образования Украины.

"В этот день был бы день рождения моего папы Ивана Вакарчука. Всегда вспоминаю его слова: "Как можешь чем-то не заниматься - не занимайся. Делай только то, чего не можешь не делать". Именно поэтому сейчас здесь. На Донбассе. С нашими защитниками и защитницами. Буду ездить сюда столько, сколько нужно. До Победы!", - написал музыкант.

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