Известный хореограф и звезда "Танців з зірками" Алена Шоптенко от войны сбежала в Австрию. В Вене она создала масштабный танцевальный флешмоб, занимается любимым делом, волонтерит и собирает деньги для ВСУ. В годовщину полномасштабной войны она опубликовала в Инстаграм свой танец — крик души.

Звезда "Танців з зірками" попыталась через танец — контемп передать историю украинцев, нашу боль из-за вторжения россии и постоянных угроз со стороны агрессора применить ядерное оружие. Съемки проходили на Цвентендорфской атомной электростанции — первой и единственной атомной электростанции в Австрии.

Это место было выбрано не просто так, ведь весь 2022 год рф постоянно пыталась оставить украинцев без света и тепла - буквально устроив геноцид.

Как призналась Алена Шоптенко, свой танец она посвятила в первую очередь всем украинским женщинам и их детям.

"Никаких слов никогда не будет достаточно. Шёл год как в ядерном реакторе. Всем украинским женщинам и их детям посвящается", - подписала соответствующее видео Алена Шоптенко.

Напомним, Шоптенко из "Танці з зірками" из-за границы срочно обратилась к украинцам

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