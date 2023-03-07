Жена Григория Решетника написала мощный пост об украинском воине, которого жестоко расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Україні". Трогательные строки Кристина Решетник опубликовала на своей странице в Инстаграм, отдав таким образом дань уважения цинично убитому герою.
"Вечное уважение и память Герою! Украинцы никогда не стояли на коленях и не были рабами! В этом страшном видео мы это увидели. Молимся за Тебя, Герой! Глядя в глаза, полные покоя, низко вколоняемся", - написала жена Григория Решетника.
Кристина Решетник добавила, что не читала новостей пару часов, а когда увидела это видео не могла сдержать слез, сердце разрывалось от боли, а душа продолжает болеть.
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Также она попросила все Высшие силы, которые есть, наказать российских убийц: "Боже, прошу наказание для всех тех, кто творит такое на нашей земле. Не будет вам покоя ни на земле, ни на небе".
Интернет-пользователи усыпали комментарии Кристины Решетник ответным лозунгом: "Героям Слава!". Кроме того, многие проклинали россиян и отмечали, что все они ответят, если не сейчас, то в будущем точно.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.