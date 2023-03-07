Украинские артисты Оля Полякова, Анна Тринчер и Позитив к годовщине полномасштабной войны презентовали песню "Шлях до перемоги". В этот раз они впечатлили клипом на эту песню, которым поделилась Тринчер на своем канале в Youtube.

Клип Оли Поляковой, Анны Тринчер и Позитива поделен на две параллельные части. Первая - это мощный лайв от знаменитостей. А вторая - анимационные сцены с героями патриотических комиксов. Эти комиксы стали частью благотворительной кампании.

Как отмечает режиссер клипа BONDAR, главная особенность локации - бассейн с водой глубиной в несколько сантиметров. Это создает впечатление, будто артисты ходят по воде и усиливает передачу их эмоционального состояния от слов песни, которые они исполняют.

Пользователи сети высоко оценили песню Оли Поляковой, Анны Тринчер и Позитива. Многие отмечали, что их растрогали слова композиции: "Плачу, это мощно", "Просто без слов", "Скорее бы победа и это пекло закончилось. Слава нашим воинам и всем ускоряющим победу. Песня супер поднимает боевой дух", "Круто спели", "До мурашек, всплакнула".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.