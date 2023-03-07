Тина Кароль, украинская певица, продолжает свой тур с выступлениями за границей. Сейчас звезда выступает в Испании, впечатляя образами. Однако не забывает артистка освещать ситуацию в стране.

Артистку взволновало видео с расстрелом украинского военнопленного, который отказался сдаваться. По мнению общества, это циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны.

Тина Кароль поддержала возмущение народа:

«Слава Украине! Героям Слава! Не забудем, не простим...; Героям Слава 🇺🇦; Сколько таких ужасных историй мы узнаем…💔; Не простим! Героям Слава!🔥;

Смерть проклятым врагам; Бог им судья. А Героям Слава!🇺🇦; Не простим никогда! Слава Украине - Героям Слава!🙏 🇺🇦 Смерть Врагам; Злость не имеет границ».

Тина Кароль также отметила на своей странице в Instagram, что смелость украинцев является понятием, которое будет изучаться в учебниках. Она добавила, что каждый человек обладает своей суперсилой и выполняет свою работу на высшем уровне, делая его суперзвездой.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.