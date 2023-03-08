Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко расказал о не самой удачной поездке во Львов. Как известно, кулинар часто путешествует, занимается своим рестораном и впечатляет рецептами в сети.
«Где позавтракать во Львове утром? Приезжаешь поездом в 6 утра, заселение в отель в 14 и ходишь в первые часы голодный, потому что все заведения закрыты. Еще и куча вещей с собой, особенно не погуляешь. Сплошной дискомфорт.
Мы у себя решили, что хотим вас этого дискомфорта лишить. Поэтому теперь открываемся в 7 утра и много вкусных завтраков и кофе» - поделился Клопотенко после своего личного опыта с ранними путешествиями.
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Кулинар призывал всех приходить и греться, заряжать телефоны и просто отдыхать, чтоб такие поездки, как у него, не вызывали больше неудобств.
«Всегда сталкивались с проблемой где-то переждать/позавтракать, пока заселение будет. Теперь знаю, куда пойдем в следующий раз!; Ну, наконец! Потому что ранние поезда есть, а ранних заведений нет 😢» - поддерживают в сети.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.