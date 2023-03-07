Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Юрий и Катя ездили в Грецию, где собирали деньги для Украины на благотворительном аукционе.
Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Катя показала собственный двор, который оказался враждебным.
"Наш двор оказался враждебным, потому видео удалили. Публикую еще раз и напишу еще раз. Никто не станет на нашей весны", - написала Осадчая в публикации.
А до этого Катя показала селфи из автомобиля.
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"Когда ты решил успеть все между тревогами", - написала свои планы Осадчая.
А до этого Катя поделилась первым весенним фото.
"Этой зимой вы замерзнете и отчаяетесь
…. от создателей «взять за три дня». Сегодня первый день весны и как в прошлом году мы стояли, так мы и выстояли самую сложную зиму в нашей жизни. С весной, родные. С теплом придет еще большая вера в победу, ведь будет еще больше оружия", - написала Катя.
Напомним, Осадчая раскрыла, как Залужный помог собрать деньги для переселенцев
А еще Politeka сообщала, что Осадчая заворожила пронзительным взглядом и обращением к украинцам
Также Politeka писала, что Катя Осадча откровенно рассказала, что произошло в ее семье за этот год