Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Юрий и Катя ездили в Грецию, где собирали деньги для Украины на благотворительном аукционе.

Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Катя показала собственный двор, который оказался враждебным.

"Наш двор оказался враждебным, потому видео удалили. Публикую еще раз и напишу еще раз. Никто не станет на нашей весны", - написала Осадчая в публикации.

А до этого Катя показала селфи из автомобиля.

"Когда ты решил успеть все между тревогами", - написала свои планы Осадчая.

А до этого Катя поделилась первым весенним фото.

"Этой зимой вы замерзнете и отчаяетесь

…. от создателей «взять за три дня». Сегодня первый день весны и как в прошлом году мы стояли, так мы и выстояли самую сложную зиму в нашей жизни. С весной, родные. С теплом придет еще большая вера в победу, ведь будет еще больше оружия", - написала Катя.

Напомним, Осадчая раскрыла, как Залужный помог собрать деньги для переселенцев

А еще Politeka сообщала, что Осадчая заворожила пронзительным взглядом и обращением к украинцам

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