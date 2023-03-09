Недавно Полякова вместе с Анной Тринчер и Алексеем Завгородним преставила новую композицию, которая вызвала немало шума. После этого артистка наконец преставила в Инстаграм часть клипа, который ранее звезды не публиковали, а символично подготовили его выход к восьмому марта.

«Дорогие мои! Чтобы показать нашу силу и поддержать нашу веру, мы с Анной и Алексеем создали клип для трека «Шлях до Перемоги».

Смотрите и вдохновляйтесь несгибаемостью нашего народа! А также присоединяйтесь к благотворительной акции «Путь к Победе», где мы вместе с Авророй и UNITED 24 собираем средства на дроны для ВСУ!» - поделилась Ольга.

В сети мнения разделились:

«Олю люблю! Тринчер терпеть не могу 🤦🏼‍♀️ поэтому не буду слушать; Зачем Вам, Оля, эта выскочка требовалась... Переигрывает девочка. Рано ей еще с Вами рядом стоять; Оля, не нужно Вам делать коллаборации с Тринчер, а еще и на такой теме;

Оля - "голос" в этой песне, Аня- искажается, переиграла сама себя; возле Оли еще рано... Зрительно Позитив и Оля, 🔥 даже по костюмам».

Напомним, "Впервые за этот длинный февраль…": звезда "1+1" Витвицкая растрогала теплыми кадрами встречи с близкими.

Как сообщала Politeka, "На самом высоком уровне": Санина из The Hardkiss прокомментировала свою роль ведущий на Евровидении-2023.

Также Politeka писала, что "С восторгом наблюдаю…": Рамина Эсхакзай похвасталась важным достижением.