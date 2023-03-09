Как признался сам Даниэль, он всегда носит конверт с посланием своей дочери с собой, где бы он ни находился.

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины после 24 февраля и сейчас защищает свою страну на фронте, в том числе и свою 7-летнюю дочь Санту-Луну. Девочка написала письмо своему знаменитому отцу-воину, которое для него стало своего рода талисманом.

Как признался сам Даниэль, он всегда носит конверт с посланием своей дочери с собой, где бы он ни находился. Состояние бумаги, на которой написано письмо, свидетельствует о том, что конверт действительно является драгоценным для него. Соответствующее видео было опубликовано Салемом на его личной странице в Instagram (для просмотра видео нужно проскроллить страницу до конца).

На опубликованных кадрах телеведущий показывает конверт, на котором детским почерком написано "папа", а также нарисованы красным карандашом сердечки. Но лист бумаги, находящийся внутри, не был показан, поэтому неизвестно, содержит ли он текстовое послание или рисунок.

Ведущий и воин Даниэль Салем тронул сеть подарком от своей дочери, который он всегда носит с собой. Он просто и трепетно подписал свою публикацию в Instagram: "Моя кровь! Твое письмо всегда со мной".

Это видео вызвало волну эмоций у пользователей Интернета. В комментариях они выразили надежду, что Салему скорее удастся встретиться со своей дочерью, а также пожелали всем детям Украины дождаться возвращения своих родных с передовой.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.