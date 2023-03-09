Даже из обычной фасоли можно сделать очень вкусное и простое блюдо. А именно – намазку. Нужно совсем немного компонентов и все они не дорогие. Можно намазывать на тортилью, хлеб или лаваш.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом намазки из консервированной фасоли.
Евгений Клопотенко отметил, что подавать намазку можно по-разному, и каждый вариант по-своему отличный. Если вы хотите подчеркнуть нежный вкус закуски, подавайте ее со свежим хлебом. Если хотите добавить немного пользы – сделайте овощные палочки и погружайте их в пасту. А самое главное она готовится за 15 минут максисум.
Ингредиенты для намазки:
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- 500 г белой консервированной фасоли (или отварной)
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. сока лимона
- 1 щепотка звезды
- 1 щепотка кунжута
- 3 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Как приготовить:
1. Готовить намазку легко и просто: в блендере перебиваем все ингредиенты. Или же вилкой раздавливаем фасоль и смешиваем с оставшимися ингредиентами.
2. Если намазка получается сухой, добавьте немного жидкости, которую вы слили из консервированной фасоли или отвара, который оставить после варки бобовых.
3. Переложите готовую закуску из фасоли в глубокую тарелку, посыпьте щепоткой кунжута и полейте 1 ст. л. оливкового масла.
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