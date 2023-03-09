Евгений Клопотенко отметил, что подавать намазку можно по-разному, и каждый вариант по-своему отличный.

Даже из обычной фасоли можно сделать очень вкусное и простое блюдо. А именно – намазку. Нужно совсем немного компонентов и все они не дорогие. Можно намазывать на тортилью, хлеб или лаваш.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом намазки из консервированной фасоли.

Евгений Клопотенко отметил, что подавать намазку можно по-разному, и каждый вариант по-своему отличный. Если вы хотите подчеркнуть нежный вкус закуски, подавайте ее со свежим хлебом. Если хотите добавить немного пользы – сделайте овощные палочки и погружайте их в пасту. А самое главное она готовится за 15 минут максисум.

Ингредиенты для намазки:

500 г белой консервированной фасоли (или отварной)

1 зубчик чеснока

1 ст. л. сока лимона

1 щепотка звезды

1 щепотка кунжута

3 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Готовить намазку легко и просто: в блендере перебиваем все ингредиенты. Или же вилкой раздавливаем фасоль и смешиваем с оставшимися ингредиентами.

2. Если намазка получается сухой, добавьте немного жидкости, которую вы слили из консервированной фасоли или отвара, который оставить после варки бобовых.

3. Переложите готовую закуску из фасоли в глубокую тарелку, посыпьте щепоткой кунжута и полейте 1 ст. л. оливкового масла.

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