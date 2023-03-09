Певица Оля Полякова устроила зажигательный концерт с новой украиноязычной программой под названием "Все буде добре". Это событие она приурочила к 8 марта. Она исполнила не только старые хиты, но несколько совершенно новых песен, в которых спела о болезненных чувствах во время войны. Артистка поделилась фото из концерта в Инстаграм.
Оля Полякова рассказала, что первыми услышать обновленную концертную программу Поляковой могли военнослужащие, волонтеры, работники ГСЧС и медики. Для них певица устроила отдельный дневной концерт совершенно бесплатно. А вот вечером послушать концерт уже пришли обычные зрители.
Особого внимания заслуживает наряд артистки. Певица Оля Полякова вышла на сцену в длинном белом платье с золотым корсетом, а сзади виднелась светлая накидка, которую украшали вышитые золотые колоски. На голову артистка надела величественную корону.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Легкая закуска за 15 минут: "МастерШеф" Клопотенко дал рецепт оригинальной намазки
Начались экстренные отключения: где сегодня не будет света
Потап поздравил Каменских с праздником, огорошив украинцев: "Все, все успокоились..."
Угроза наступления из беларуси: украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко
Пользователи сети оценили новый образ Оли, сравнив его с образом валькирии: "В новых образах вас не узнать", "Лучшая из лучших, Красавица", "Оля, принцесса-воин", "Невероятная", "Оля, шикарная валькирия!".
Оставила комплимент для артистки и украинская актриса Оля Сумская: "Божественный Победитель!".
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.