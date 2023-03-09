Певица Оля Полякова вышла на сцену в длинном белом платье с золотым корсетом, а сзади виднелась светлая накидка.

Певица Оля Полякова устроила зажигательный концерт с новой украиноязычной программой под названием "Все буде добре". Это событие она приурочила к 8 марта. Она исполнила не только старые хиты, но несколько совершенно новых песен, в которых спела о болезненных чувствах во время войны. Артистка поделилась фото из концерта в Инстаграм.

Оля Полякова рассказала, что первыми услышать обновленную концертную программу Поляковой могли военнослужащие, волонтеры, работники ГСЧС и медики. Для них певица устроила отдельный дневной концерт совершенно бесплатно. А вот вечером послушать концерт уже пришли обычные зрители.

Особого внимания заслуживает наряд артистки. Певица Оля Полякова вышла на сцену в длинном белом платье с золотым корсетом, а сзади виднелась светлая накидка, которую украшали вышитые золотые колоски. На голову артистка надела величественную корону.

Пользователи сети оценили новый образ Оли, сравнив его с образом валькирии: "В новых образах вас не узнать", "Лучшая из лучших, Красавица", "Оля, принцесса-воин", "Невероятная", "Оля, шикарная валькирия!".

Оставила комплимент для артистки и украинская актриса Оля Сумская: "Божественный Победитель!".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.