Известная артистка Надя Дорофеева поделилась новым роликом с выступлением, получив много комментариев в адрес своего творчества.

Украинская певица Надя Дорофеева не так давно отправилась в концертый тур, поэтому каждый день старается рассказывать о том, как выступает сейчас. Звезде удается впечатлить не только репертуаром:

«Каждый свой концерт тура «Сенси» я завершаю Гимном Украины, а вы поете со мной. Это наверное самый мощный момент концерта, ведь каждый в зале ощущает эту силу, боль, надежду и веру в нашу победу. С Днем Государственного Гимна, дорогие» - поделилась Надя.

В сети выразили свое мнение по поводу целой подборки новых видео и опечалились, что теперь непросто даже досмотреть концерт из-за частых тревог:

А теперь листайте карусель, потому что там очень прекрасно 🙏

«Хорошо, поете Надя. Приятный голос; Вчера была на твоем концерте в Одессе, жаль, что началась тревога; Надю, петь с тобой в унисон – кааайффф🔥

В Одессе не успела...Жаль что вчера тревога прервала концерт; Только слышу гимн хочется просто рыдать 😢; Мы сильны и независимы!».

До этого видео с выступлением Нади Дорофеевой для украинских защитников озадачило поклонников.

Напомним, Дорофеева привлекла внимание личнымы кадрами, собранными на концертах.

Также Politeka писала, что Дорофеева рассказала, как довела девушку до слез своими словами.

Как Politeka сообщала, Дорофеева устроила настоящее "сражение" в секон-хенде с танцорами.