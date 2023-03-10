Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательными кадрами с концерта, который прошел 8 марта и на котором она представила свою новую полностью украинскую программу.

Судя по фото, выступления звезды прошло в очень теплой и душещипательной атмосфере, зрители местами не сдерживали слез и своих эмоций. Тем временем Оля пела новые украинские песни, а также переводы на украинский язык старых хитов. Также певица рассказала, как медик, потерявшая конечности во время обстрела, вдохновила ее на песню.

"Значительная часть программы концерта "Все будет хорошо" пронизана темой войны, щемящими кадрами с фронта, личными историями украинских защитников. Все предыдущие ваши любимые русскоязычные хиты были не только переведены, но и трансформировались как музыкально, так и идейно. Особого внимания заслуживает трек "Держи ее", посвященной потерявшей конечности во время обстрела медику Оксане Баландиной и ее мужу. Личная история этой девушки настолько поразила меня, что я не могла не спеть о ней в песне. Премьера программы "Все будет хорошо" состоялась, 8 марта 2023 года в Киеве", - рассказала Полякова в подписи к публикации.

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