Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялся популяризацией украинской кухни в Европе.

А теперь стало известно, что скоро выйдет фильм Клопотенко об украинском борще. Звезда ездил по регионам Украины, изучая блюдо. Фильм должен показать Netflix.

Украинцы довольно противоречиво встретили новость о снятом проекте Евгения в комментариях:

"Кроме отравы этот ***** ни на что не способен";

"Как я иудей-израильтянин, я думаю, что это правильно будут показывать о нем и его украинских блюдах";

"Когда нечего показывать, то показывают шароварщину";

"Как же надоел тот шоу бизнес";

"Нас бомбят, а мы готовим супер-блюда.!!!! Нас бомбят, а нам доставляют любой заказ!!! Нас бомбят, а мы просто материмся ..... Потому что какие-то планы сорвались!!!!!";

"О яйцах, которые можно считать килограммами, не хочет еще раз рассказать? Черт";

"На фронт пусть идет, повар большой";

"Особенно радует то, что те, кто здесь фонтанирует неудовольствием, что во время войны борщ неуместен, сами не вылезают из фб, в котором смотрят и читают не о войне".

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