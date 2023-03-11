Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец, который женат на Тоне Мавтиенко. У звездной пары есть общая дочь Нина, а также Тоня воспитывает дочь от прошлых отношений - Ульяну. А у Арсена есть двое детей от бывшей жены. Не забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда Арсен поделился кадрами, как съездил в Бахмут.

"Поздравления из Бахмута передают бойцы легендарной 93-й бригады!

Ситуация в городе крайне тяжелая – словами это уже не объяснить.

Ночью удалось провести эвакуацию четырех гражданских. Опасность френдлифаера под постоянным обстрелом вражеских минометов.

Оксана и Максим рискуя собственной жизнью, сделали это!

Также удалось извлечь пикап.

Тепловизоры обещал – привез, песни пели.

Добавляю банку в историю!", - написал Мирзоян.



"на сегодняшний день в городе остается примерно 2000 гражданских. Попытка выйти своими силами провалилась - колонна гражданских расстреляна… фото с переправы не выставляю…", - добавил Арсен.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Берегите себя";

"Пусть Бог хранит вас за ваши добрые дела и доброе сердце.Я никогда не забуду как вы помогли ребёнку в Запорожье с операцией, Слава Украине";

"А зачем они там сидели до последнего?

Все нормальные люди давно выехали.

Остались только "ждуны".

Напомним, жена Мирзояна Матвиенко показала маленькую дочь, которая впервые пошла в украинскую школу

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