Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец, который женат на Тоне Мавтиенко. У звездной пары есть общая дочь Нина, а также Тоня воспитывает дочь от прошлых отношений - Ульяну. А у Арсена есть двое детей от бывшей жены. Не забывает Мирзоян и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда Арсен поделился кадрами, как съездил в Бахмут.
"Поздравления из Бахмута передают бойцы легендарной 93-й бригады!
Ситуация в городе крайне тяжелая – словами это уже не объяснить.
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Также удалось извлечь пикап.
Тепловизоры обещал – привез, песни пели.
Добавляю банку в историю!", - написал Мирзоян.
"на сегодняшний день в городе остается примерно 2000 гражданских. Попытка выйти своими силами провалилась - колонна гражданских расстреляна… фото с переправы не выставляю…", - добавил Арсен.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Берегите себя";
"Пусть Бог хранит вас за ваши добрые дела и доброе сердце.Я никогда не забуду как вы помогли ребёнку в Запорожье с операцией, Слава Украине";
"А зачем они там сидели до последнего?
Все нормальные люди давно выехали.
Остались только "ждуны".
Напомним, жена Мирзояна Матвиенко показала маленькую дочь, которая впервые пошла в украинскую школу
А еще Politeka сообщала, что зять Нины Матвиенко Мирзоян растрогал семейными фото с женой и дочкой
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко удивила кадрами с дочерью от Арсена Мирзояна