Как пишет Politeka.net, Юлия Санина - успешная украинская певица и солистка группы "The Hardkiss". Звездный коллектив выпустил на днях песню "Два окна", которую до этого исполнила Гайтана. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Санина и о ТикТок, где опубликовала видео с новой песней.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Одна мечта сбылась, теперь ждем коллаборации Жадана и Юлии. Вы невероятная!";
"спасибо большое за полную версию)) теперь она на повторе";
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"я в восторге от этого исполнения, уже второй день на повторе!!";
"Ура! Вы у меня в рекомендациях. Скоро возможно сниму дуэт с вами";
"Очень люблю The Hardkiss, но в исполнении Гайтаны привычнее. У вас свои песни суперовые!";
"Самые лучшие! Ждем концерт «десять» на Олимпийском!";
"когда уже тот концерт на Олимпийском?.. К сожалению, это пока нереально. Но мы еще подождем";
"ждала этого с 2020 года, с того же концерта в День Независимости";
"Кайф, делала на нее еще до того как это стало мейнстримом";
"Эту песню должен петь Артем Пивоваров!";
"Юля, как перестать слушать трек?".
Напомним, Санина из "The Hardkiss" замахнулась на хит Гайтаны, как звучит кавер
А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss обратилась к украинкам по поводу "запрещенного" 8 марта
Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре