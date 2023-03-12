Как пишет Politeka.net, Юлия Санина - успешная украинская певица и солистка группы "The Hardkiss". Звездный коллектив выпустил на днях песню "Два окна", которую до этого исполнила Гайтана. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Санина и о ТикТок, где опубликовала видео с новой песней.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Одна мечта сбылась, теперь ждем коллаборации Жадана и Юлии. Вы невероятная!";

"спасибо большое за полную версию)) теперь она на повторе";

"я в восторге от этого исполнения, уже второй день на повторе!!";

"Ура! Вы у меня в рекомендациях. Скоро возможно сниму дуэт с вами";

"Очень люблю The Hardkiss, но в исполнении Гайтаны привычнее. У вас свои песни суперовые!";

"Самые лучшие! Ждем концерт «десять» на Олимпийском!";

"когда уже тот концерт на Олимпийском?.. К сожалению, это пока нереально. Но мы еще подождем";

"ждала этого с 2020 года, с того же концерта в День Независимости";

"Кайф, делала на нее еще до того как это стало мейнстримом";

"Эту песню должен петь Артем Пивоваров!";

"Юля, как перестать слушать трек?".

Напомним, Санина из "The Hardkiss" замахнулась на хит Гайтаны, как звучит кавер

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss обратилась к украинкам по поводу "запрещенного" 8 марта

Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре



