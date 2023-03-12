В этот раз на своей странице в Instagram Саша похвасталась, что ее мечта стала реальностью спустя 6 лет и в настоящее время она учится в актерской школе в США.

"Еще в 20 лет я узнала об одной школе актерского искусства и задалась целью туда попасть. Это всемирная школа, где можно стать сценаристом, режиссером, актером. Я подавала документы, но дважды получила отказ в визе. Все, кто хоть когда-то получали отказ по визе, вы понимаете о чем я 🫤 Это была просто трагедия, и тогда мое желание стало еще сильнее. Мечта стала реальностью несмотря на то, что это заняло целых 6 лет", - пишет Александра Мудрая.

Когда звезда "Холостяка" летела в Америку, то точно знала, что первым делом пойдет подавать документы в эту академию.

"И меня приняли 🫶🏼Я помню этот момент. На почту приходит письмо «мы вас приглашаем». Для меня это так много значит! Я безумно кайфую от того, что я чувствую себя на 100% на своем месте. Мы занимаемся каждый день, то есть пять раз в неделю. Вчера, например, мы занимались с 9 утра до 7 вечера. И для меня эта школа классный повод пополнить свой словарный запас, развить свою интонацию, мимику. А еще, локация где мы учимся - окна выходят на Статую Свободы 🗽 Каждый день, когда я вижу ее — для меня это символ, что я все делаю верно. Пишу это и слезы наворачиваются 🥹", — рассказала Саша.

Александра Мудрая добавила, что после "Холостяка" соскучилась по съемочному процессу. Ей очень хочется сняться в кино или в сериале, а главная мечта – это собственный проект о путешествиях или ток-шоу.

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