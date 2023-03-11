Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая в прошлом году развелась с Владимиром Дантесом. В это же время разошлись и друзья пары - Миша и Даша Кацурины. А через некоторое время стало известно, что Надя начала отношения с Мишей, а Владимир с Дашей. Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Надя показалась с псом Партоном.

"Любимый пришел на концерт", - написала Дорофеева под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Лучшая пара украинского шоу бизнеса";

"Патроша так рад, наконец увидел Надю";

"мечтаю попасть на концерт, обожаю Дорофееву. Слава Украине ...";

"Надя, я тебя обожаю, смотрю тебя с начала своей карьеры!)";

"Мишу не дождались, хотя Патроном полюбуемся";

"Я была на твоем концерте)) красиво спела и вышла";

"Надя ты его уговорила уже выступить с тобой на песне "щоб не було", неужели сегодня пришел этот день ??";

"Надя.... Я так ждал пока ты расстанешься с пломбой... Хотел быть с тобой....но ты,полюбила второго) этож такое...это жизнь)";

"Пес патрон, пес патрон, таких нам нужен батальон".

Напомним, Дорофеева рассказала, как иногда непросто выступать перед украинцами

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева выступила перед украинскими защитниками, но озадачила сеть

Также Politeka писала, что Дорофеева привлекла внимание личнымы кадрами, собранными на концертах