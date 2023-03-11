Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот звезда рассказал об одном растении, которое находится в Красной книге.

"Я люблю тебя! Но… Есть не могу, потому что ты в Красной книге. Для тех, кто не знал, черемша в красной книге. Живите с этим. п.с. На фото ни одна черемша не пострадала", - написал Евгений под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сегодня впервые купила черемшу, буду делать салат с яйцом и майонезом... Живите с этим (с)";

"У нас возле дома растет, дедушка посадил когда-то - едим и не волнуемся ;)";

"Мой любимый весенний салатик...Ммм..Вкусность.Черемша+свежий огурчик+домашнее вареное яйцо.Заправляю домашним майонезом и...вкусный оргазм!";

"Черемшу можно посадить у себя на огороде (купив семена в магазине) и она будет не из Красной книги";

"У Клопотенко в комментариях или фанаты черемши или секс-боты";

"Целый год жду пока она появится, потом ешь салат и хожу ною, что во рту воняет. Нож вкусно".

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